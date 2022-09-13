台灣手搖飲店多，幾乎各家都能客製化添加一些配料。一名女網友分享，買奶茶額外加芋圓，要求店員將奶茶和芋圓分開放，結果最後只收到400毫升的奶茶和一份芋園，但大杯飲料本來應該是700毫升才對，讓她忍不住痛批店家偷工減料，沒想到本來是想公審店家的討拍文，卻反被網友批評吐槽。

一名女網友在臉書社團《爆料公社》上發文指出，去板橋某間飲料店買奶茶，跟店員詢問想要額外加芋圓，但想要分開放在自備的盒子裡面，店家本來說不行，後來又說好，但最後卻只給了她400毫升的奶茶和芋圓，讓她非常驚訝。

買奶茶＋芋圓分開裝，妹子收飲料氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

女網友表示，她點的是大杯的烏龍拿鐵，店員說大杯的飲料是700毫升，結果最後卻只給她400毫升的奶茶而已，後來店員解釋說要扣掉芋圓的份量，還說每家飲料店都是這樣算的。讓原PO聽了痛批說，偷工減料這麼光明正大，真的很不可思議。

女網友接著說，買飲料加料的人真的是傻瓜，被扣了300毫升的奶茶，換算下來大約是損失了24元，然後又花了15元加購芋圓，等於是那份芋圓要價將近40元，大家覺得這樣的扣減方式合理嗎？

公審店家的討拍文引起網友關注，不少人看完卻吐槽說，「你把芋圓倒回杯子，看看會不會滿杯不就知道了」、「你以為加料是給你滿杯飲品，外加芋圓嗎」、「100多公克的芋圓，放在杯裡會佔300毫升的位置，你怎麼不去秤空氣？想拗飲料可以直接說」、「裝在一起不就沒事，你沒事找事」、「所以一杯買珍珠鮮奶茶，要求分開裝就可以獲得一杯紅茶、一杯鮮奶、一杯珍珠、一杯冰塊和一杯果糖？」