大陸一線男星李易峰因買春被抓，讓他的「優質男神形象」一夜盡毀，消息一出，也令大批粉絲心碎難過；近來陸網又瘋傳其他男星將出事，其中韓團GOT7出身王嘉爾就被點名是買春成員之一，對此，14日他在推特「連發三篇文」，坦言自己沒時間做其他事，疑似是對買春流言做出回應，再度掀起熱議。

李易峰嫖娼事件爆發後，不少過往都被網友翻出，甚至還發現在蘇美島度假時身邊的有位女網紅，而這位女網紅的交友圈也認識王嘉爾，再加上近來王嘉爾8年粉絲站關閉，種種跡象使他遭網友點名是下一位不良新聞事件主角；昨(14日)王嘉爾透過推特發文，以英文寫下：「或許有一天人們會知道，我的所為都是為了藝術、為了粉絲、為了歷史」，並強調自己沒時間做其他事，這就是他的全部。

王嘉爾也說，「他會專注眼前、其他一切只是個噪音，在他的眼裡，努力工作更要玩樂，每個人的見解不同，他們只看見自己想看的，這就是娛樂。」；下一篇文，他則改用中文寫下「娛樂」兩字，並配上一臉無奈的動圖，上面有寫「OK」、「ALRIGHT」的字眼，也透露出遭波及的無奈心情。

不少人看到後王嘉爾的緊湊行程，都認為他應是工作就忙不完了。(圖/微博)

此外，網路有人替王嘉爾列出，今年3月以來海內、外行程，可看到7到9月塞得超級緊湊，包括演唱會、代言、雜誌拍攝等通告滿檔，並且這還沒計算搭機來回泰國、美國、菲律賓等多個國家的通勤時間，讓粉絲一見到如鋼鐵般的行程後大吃一驚，直呼王嘉爾應該是「真的沒時間做其他事。」