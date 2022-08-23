國際影星楊紫瓊從小學習芭蕾舞，外貌氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；近期楊紫瓊出現在小鮮肉的演唱會上，兩人互動親密，掀起網友討論。

近日男歌手王嘉爾在美國88Rising HITC音樂節開唱，當天表演完後，全部人一起上台合唱《Midsummer Madness》，王嘉爾這時候向台下觀眾介紹：「各位，今天楊紫瓊老師來到了現場」，王嘉爾更嘴甜稱楊紫瓊是「女王駕到」，楊紫瓊當天穿著一件黃色襯衫和牛仔褲，身上背著牛頭造型的包包，打扮相當休閒，不過上台時表情有些慌亂，似乎是王嘉爾臨時決定介紹楊紫瓊，楊紫瓊大方上台後站在王嘉爾身邊，開心向台下觀眾揮手致意，現場尖叫聲不斷，楊紫瓊當場秀了一招踢腿，隨後優雅鞠躬，表演期間王嘉爾更親暱摟著楊紫瓊的腰，楊紫瓊在台上開心到主動擁抱王嘉爾，兩人互動掀起粉絲瘋狂尖叫。

許多網友看到影片後留言：「楊紫瓊狀態好棒，夢幻聯動」、「楊紫瓊六十歲了還這麼有活力」、「楊紫瓊還是那麼美」、「姐姐好開心哦」、「看到圖片時以為是P的」。

楊紫瓊先前在訪談中分享她與昆丁過往一段趣事，昆丁是楊紫瓊的鐵粉，過去不僅多次公開向楊紫瓊「示愛」，他過去的代表作之一的《追殺比爾》故事中的女主角（鄔瑪舒曼飾演）更是以楊紫瓊在《警察故事3》中的角色為靈感去打造。

雖然成為昆丁的謬思女神，不過楊紫瓊不僅沒有演出這個角色、兩集電影中也不見她參演或客串的身影，令觀眾和她都相當困惑。楊紫瓊決定直接帶著這個問題找上昆丁本人，而昆丁也直白地告訴她：「誰會相信鄔瑪舒曼可以打敗你啊？」