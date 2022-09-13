大陸演員李易峰因多次嫖娼被行拘，消息曝光後，多家大陸官媒大加撻伐。《中國婦女報》12日刊發評論文章〈偶像的黃昏：從吳亦凡到李易峰〉稱，有個別網友認為明星去嫖娼，是滿足個人生理需求又不用負責任的「明智」之舉，這種錯誤的價值觀令人大跌眼鏡。文章甚至還說，「不管是所謂的『光談戀愛不結婚』，還是以戀愛為名行其他不軌之事⋯⋯都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。」

文章稱，近年來，明星觸犯法律的事件屢屢發生，萬人追捧的頂流偶像一朝跌落「神壇」，亂象令人側目。昔有吳亦凡，今有李易峰。不管什麼圈、不論什麼星，都要守住法律和道德的底線，加強自我約束。放浪形骸，放鬆修為，不知輕重，偶像離「塌房」就不遠了。

文章稱，遵守法律紅線和道德底線，本應該是公眾人物率先捍衛的。須知，演藝圈不是法外之地，任何公眾人物都不能試圖僭越法律；社會輿論不是沒有記憶，不管身處哪個圈子，光環有多閃，名氣有多大，一旦行為涉嫌違法，法律不會放縱，公眾不會輕饒。李易峰事件就是一個警示，放縱自己的慾望，不潔身自好，難免自食其果。

文章甚至說，不管是所謂的「光談戀愛不結婚」，還是以戀愛為名行其他不軌之事⋯⋯都是不負責任的行為，違反公序良俗，甚至違法。三觀不正，對自己、他人、社會缺乏責任感，災殃遲早會來臨。