近年傳出有勞工因為遭惡意資遣、職場壓力、職場霸凌等導致壓力過大進而引發精神疾病，甚至自殘、輕生，勞動部近日擬修正「工作相關心理壓力事件引起精神疾病認定參考指引」，把未被妥善處理的職權騷擾事件，與引發精神疾病的心理負荷強度為「強」。

據勞安所2016年的「勞動環境安全衛生狀況認知調查」指出受僱者認為工作時遭遇的職場暴力情形，其中以語言暴力（8.57％）最高，其次依序為包括霸凌在內的心理暴力（4.20％）、性騷擾（1.05％）及肢體暴力（0.92％），若以受僱勞工總數787萬人估算，則約有30萬人曾遭心理暴力。

據統計，近年遭確認為工作引起精神疾病近年人數增加，2019、2020及2021分別有8件、11件及10件，更導致1人死亡。職安署職業災害勞工保護組組長林秋妙表示，該指引原本就是參考日本認定標準，日本近年修正後，因此也一併檢討。此次修正把未被妥善處理的職權騷擾的心理負荷強度視為「強」，並修正要在6個月內回診6次的備註內容，更符合實務上所需。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，若以協助的個案發現，過去的精神疾病主要為「職業相關的創傷後壓力症候群」，如遭遇職災等引發的心理問題等，近年則以職場霸凌引起的較多精神疾病較多，但精神疾病診斷困難外，要舉證遭受職場霸凌也十分困難。

黃怡翎舉例，如曾有勞工因為工作需加入許多群組，長官加入群組後，卻又遭同事退出，甚至在群組中遭同事公開謾罵引發其精神疾病，也因為有文字等紀錄，足以證明為職業病，但更難舉證的可能是言語霸凌、關係霸凌等職場霸凌。