基隆市長林右昌昨（14）進行任內最後一次施政報告，他拿出總共有332頁的施政報告，同時也是8年來執政的成果，並感性細數2812個日子，他在最後一頁的結論說，「基隆就是成就夢想的地方！8年來，我們累積了信任與信心！」同時也感謝所有團隊，一起實踐夢想，讓大家都成為驕傲的基隆人。

2014年當選基隆市長，林右昌是基隆有史以來最年輕、得票數最高的市長。他承諾市民要找回城市的光榮感，讓所有市民都能做個驕傲的基隆人，帶領基隆擺脫吊車尾的命運，重返台灣的火車頭。

林右昌談到，剛執政的時候，基隆的起始條件很糟糕，不但失業率、離婚率、自殺率全國最高，負債餘額達124億元，負債比高達47.37％，幾乎快要破產。當時，財政與人才兩缺，寸步難行。但經8年執政後，成功翻轉命運，他相信基隆做得到，其他縣市也一定做得到，「我們可以帶給大家信心與希望，也能讓其他城市更有自信改造家鄉。」

如今8年過去了，林右昌表示，不後悔把錢拿來減債，這是做對的事情！現在市政府預算已經從172億元增加到現在超過222億元，成長30％；債務餘額也已從124億減為68億，減少近40％，在明年基隆財政等級更將從四級提升為第三級。這是翻轉基隆重要成就之一，從瀕臨破產到零舉債，交出一張漂亮的成績單。

林右昌也向市民分享近年的所有推動的計畫和活動，藉此告訴大家這八年做了什麼，經歷並突破那些困難。最後他感性地說，呈現的施政報告成果共有323頁，最後一頁的結論：「基隆就是成就夢想的地方！八年來，我們累積了信任與信心！要感謝市議會宋前議長、蔡議長，八年來支持市政府，感謝議員給予市府批評與指教，我們一起成就八年成績單，將這份成果獻給基隆市民。最後，他要感謝所有團隊，一起實踐夢想，讓我們大家都成為驕傲的基隆人！」