前新竹市長林智堅經歷論文門後沉寂1個多月，17日現身出席民進黨新竹市長候選人沈慧虹成立百工百業後援會活動，但隨後又未再公開現身。有網友在PTT問及，為何日前才把林智堅請出場，過沒幾天又不見了，變成找側翼開始打高虹安，「民進黨新竹市是不是輸了？」

有網友在PTT好奇指出，民進黨前兩天才把林智堅找出來跟總統蔡英文大合體為沈慧虹造勢，怎麼過沒幾天林又不見了，反而變成找側翼開始打民眾黨新竹市長參選人高虹安，「民進黨新竹市的選舉是輸了？還是怎麼樣？照理說，小智幹了八年的市長，怎麼樣還是會有死忠票才對呀？」

對此，有人直言，沈慧虹要參選之前，新竹根本沒人知道她是誰，高虹安和國民黨新竹市長候選人林耕仁都比她有名氣；另外，也有許多鄉民表示，「早就知道一定輸的啊，輸給誰而已」、「新竹之光破功變成新竹之恥」、「我覺得是輸太慘才這樣狂打」、「從小智辭市長去桃園就輸定了吧」、「新竹沒那麼死忠 你不ok就是下去」。

年底的九合一選舉，新竹市長戰況激烈，先是爆發前市長林智堅的論文門，此事也被認為可能衝擊他任內的副市長沈慧虹之選情；隨後，林耕仁和高虹安也都被爆出論文有抄襲爭議，但校方皆替他們背書，強調沒有問題。