日本正經歷第7波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，被認為傳染力高於Omicron亞型變異株BA.5的BA.2.75相繼出現在境內部分地區，甚至連位於南境的沖繩縣都確認出現首例。

日本沖繩時報報導，不只一位相關人士透露，9月14日已知沖繩縣內首度確認出現感染BA.2.75的患者。BA.2.75的傳染力被認為高於日本正流行中的BA.5。

沖繩縣知事玉城鄧尼今天將舉行防疫對策本部會議，確認BA.2.75已知特徵及防疫對策；預料玉城將在今天舉行記者會對外說明。

相關人士表示，感染BA.2.75的是住在北部保健所轄內的20多歲男性；相關單位正在調查這名患者的海外旅遊史及傳染途徑等。

相關單位是在8月下旬到9月上旬間所採集的檢體中，針對其中68人進行篩檢，藉由基因定序發現1人感染BA.2.75。同批檢體中超過90%都屬BA.5。

日本至今已在東京都、愛知縣、岐阜縣、石川縣、三重縣及櫪木縣等地，確認出現BA.2.75患者。

日本國立傳染病研究所等單位表示，BA.2.75最早在印度被通報，之後在英國、美國等地也被發現，接下來流行的病毒株有可能被置換成BA.2.75。