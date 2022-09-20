根據中央氣象局統計，自日前台東關山出現規模6.4地震至今，前震、主震和餘震共計164起地震。地震測報中心表示，隨著餘震頻率大幅下降，密集餘震已接近尾聲，未來一個月內該地區仍有餘震出現機率，但發生間隔會再拉長。

氣象局地震測報中心主任陳國昌表示，自9月17日規模6.4前震開始，在18日規模6.8主震之前共有73起前震，主震之後更有90起餘震，這3天到目前已經出現164起地震，但因為餘震頻率明顯下降，研判餘震密集的階段已經進入尾聲，不過未來1個月還是會有餘震出現機率，只是發生間隔會更長，可能幾天或1周才發生1次，規模5以上餘震機率則不高。

針對外界對「中央山脈斷層」引發地震的看法，陳國昌指出，中央山脈是高角度的山脈，地理形狀上能看出明顯分界線的存在，而在花東縱谷兩邊的岩石結構也不同，地質上認為是條構造線，但不代表地質不同就會形成斷層面。

陳國昌強調，斷層的定義相當嚴謹，中央山脈斷層是否為斷層，中央地調所還沒認定，地調所在2021年重新加入2條新斷層，但中央山脈斷層還是未納入，可見還是沒有足夠證據證明其存在，假如未來有新的證據證實其存在，下次地震活動分布圖可能就會看到這條斷層了。