婆媳相處學問多，一名媳婦透露自己的婆婆非常黏老公，婆婆還與他們睡同間房的隔壁床，今年好不容易搬出婆家換得耳根清靜，婆婆竟又要求要搬來同住，讓她不知如何是好。

這名媳婦在臉書粉專《靠北婆婆2.0》匿名投稿，稱婆婆有3個兒子，卻唯獨特黏她老公，原先她與老公3兄弟一起住在婆家，婆婆總是跟上跟下，就連睡覺都要求睡同間房的隔壁床，夫妻倆完全沒有獨處與自在說話的空間。

原PO說，婆婆要求假日一定要煮飯，且老公得留在家中一起用餐，直到今年她成功說服老公買房並搬出婆家，但他們每個禮拜仍會回婆家吃飯，豈料，婆婆近日卻要求要搬來新家一起住，實在讓她不知道該怎麼辦。

女網友透露，先前與婆婆同住時，婆婆每到假日都會煮滿桌菜，要求老公待在家陪伴她吃飯。（示意圖／Shutterstock）

文章曝光後，不少網友留言給建議，「如果是我，就自己搬過去，老公每個禮拜回來住幾天就好」、「可以請老公直接說明拒絕~不然妳會過得很辛苦」、「另外兩個可能不是親生的？下次全家聚餐的時候直接問問清楚」、「好誇張」、「可怕」、「新家自己住，老公跟婆婆住」、「沒有公公嗎？」