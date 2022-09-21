婚後如何相處是難題，一名男網友表示，他和老婆在一起10年，至今仍吵個不停，但為了給小孩做榜樣，因此兩人約定吵架必須遵守4個規則，其中包括不能在孩子面前吵、每次只能吵5分鐘、超時要罰錢且不能在雙方父母面前吵。相關規定兩人都有遵守，怎料，某天他們吵架到一半，岳母突然跑到家裡來，看到他們大吵著急地在旁邊勸阻，結果鬧鐘響起，兩人秒恢復原樣，讓岳母十分傻眼，痛罵他們有病。

一名男網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文說，他和老婆已經在一起10年了，但兩人總能會為了各種事情吵架，而老婆講到最後，常常不講武德動手，讓他感到頗為無奈，後來小孩出生了，他們下定決心要為孩子樹立榜樣，決定不能再這樣吵下去，因此兩人決定要「約法四章」。

男網友表示，首先就是在孩子的面前不能吵架，再來就是，就算真的吵架，也不能毫無節制，每次吵只能吵5分鐘，吵完以後要回到原本的動作，舉例來說，如果吵架前在洗碗，吵完後就要繼續洗碗。然後每次吵架都要計時，如果超時了還在吵的話，就要給對方罰款。最後一點就是不能在雙方父母面前吵，也不可以搬父母當救兵。

男網友指出，兩人每次都能遵守規則，但最近一次他和老婆吵架的時候，恰好岳母來家裡，由於夫妻倆約好不能在雙方父母面前吵架，因此對岳母來說，看到他們兩人在大小聲，著實嚇了一大跳，也為此感到很緊張，只能再一旁勸阻說「有什麼事情好好說，不要這麼大聲啦！」但當時他們根本聽不進去。

男網友說，當岳母焦慮到不行的時候，下秒手機鬧鐘響起，提醒他與老婆5分鐘已經到了，於是他們立刻回到吵架前「心平氣和」的狀態，談論今天晚上要吃什麼，這樣的狀況讓岳母當場傻眼，忍不住爆氣直呼「假賽拉甲，你們兩個破病喔！」（台語：吃屎啦吃！你們兩個人有病喔！）

貼文引起網友討論，「這招好像讓彼此生活更有趣了」、「有個相處方式是最好的，畢竟一輩子嘛，你們的吵架真的就是釋放情緒，這樣也不會憋住，一直積在心裡，挺好的」、「岳母真心覺得二位病了」。