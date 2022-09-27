美女主播劉芯彤有著絕佳氣質、流利口條，常在社群分享生活點滴，日前她便透露，當年和老公結婚時一切從簡，2人購入婚戒後就去戶政事務所登記結婚；然而婚後老公向她抱怨，盼和他人主臥一樣有婚紗照，不過劉芯彤認為此舉不僅貴又麻煩，改以一張夫妻去菲律賓旅遊時，在海邊留下的泳裝合照代替，頗為有趣。

劉芯彤近來在臉書發文表示，當年和老公結婚時省略喜宴、聘金、嫁妝的婚嫁習俗，另外連婚紗照都沒拍，結果某一日老公便問，主臥室怎沒和他人一樣有婚紗照，對此，劉芯彤聽完後回覆，拍婚紗照貴又麻煩，而且過度修圖到不像自己，令她感覺很好笑，若老公真的希望有，找一張合照放大掛上去便可。

於是她找來夫妻倆昔日在菲律賓海邊的合照，只見她依靠在老公胸膛，身穿交叉綁帶比基尼，大秀完美酥胸和一身雪白曲線，在風光明媚的海邊甜笑，看似心情非常愉悅，不過照片已在某次和老公爭吵後割壞，對此她打趣說，如果當初拍幾萬塊的婚紗照，肯定捨不得割碎，「不得不說，有些東西買的時候很貴，留著又佔位置，哪天吵架還是打算分開，要處理又很麻煩。」

劉芯彤笑稱，她寧可把拍婚紗的錢四處旅遊，留下更多生活化的照片，另外結婚購買的婚戒其實也可省下，因為婚後她和老公都已變胖，連帶手指頭跟著變粗，以致戴婚戒時非常緊，2人感到不適後都不配戴了。最後，在她聊完這一段有趣的往事後，更搞笑稱：「婚紗業者和婚秘會不會討厭我？？？」

網友看到貼文後紛紛表示意見，「沒錯！要丟都覺得難處理」、「都拿來旅遊美食這樣蠻好，留下美好時光回憶很實際」、「原來火星人結婚後，錢包也變胖了...終於找到原因了...」、「手指跟著變胖+1」、「婚紗業者跟鑽戒櫃姐的話術超強～」、「阿彤的身材好好喔，連女人我都稱讚羨慕」、「真的沒必要製造這種垃圾」。