婚後是否與公婆同住，一直是熱門話題，一名女網友表示，身邊的朋友都在準備結婚，討論到婚後要住哪時，男生都希望婚後女生可以跟他的父母同住，但她認為住在一個屋簷下容易有爭執，她上網發文呼籲要找交往對象的女生，千萬不要跟住家裡的男生交往，貼文引發兩派網友關注。

原PO昨（19）日於PTT八卦板指出，姊妹淘都在準備結婚，對象都是住家裡的男生，討論到婚後要住哪時，男生都說可以跟他父母一起住，但原PO認為生活習慣、工作時間都不一樣，很容易引發爭執，直呼「誰婚後想跟男生爸媽一起住啊？」

原PO表示，至少搬出來租小套房也沒有關係，但大多數男生都認為浪費錢，家裡有空房間，當然希望婚後女生可以一起住，讓她忍不住說，「真的不要跟住家裡的男生交往」。

言論曝光，引發網友熱烈討論，「住家裡錯了嗎？」、「就別強迫窮逼男了」、「也可以問男生要不要跟女生住娘家啊」、「這年頭跟家人同住其實很好」、「結果男方家是地方望族，將來要接家裡產業」。

留言中也有人認為，男女交往時就該討論婚後要住哪，即便住家裡也要有買房打算，「交往的時就該互相聊一下，別拖到想結婚了才處理」、「除非他有積極在看房要搬出去，不然快逃啊」、「30歲還跟父母同住，這就是警訊了」。