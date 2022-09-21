一名女子2019年與老公結婚生子並一起買房，沒拿婆家一毛錢，沒想到答應與婆婆同住後，兩個大姑也帶著3個小孩一起住進來，一家9口擠一間偏小的房子長達3年，女子飽受委屈，最後忍不下去終於決定離婚。

一名女網友日前在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，2019年與老公結婚生子後買房，買房時沒有靠家人贊助任何一毛錢，也願意與婆婆同住，房子也偏小，但房子買下後，婆婆說兩個大姑沒丈夫在身邊，又帶著三個小孩很可憐要求一起住，並聲稱只是暫住而已。

當時原PO就跟老公說「請神容易送神難」，卻被老公說服，老公強調，他大姊很強勢很有骨氣，結果一住就是免費住三年，原本一家三口變成一家九口，原PO反而成了唯一的外人，遇到各式各樣的問題，受盡委屈，直言「好恐怖的一家人」。

原PO現在快要離婚了，才懂原來選老公也要看他的姊妹有多少人、人怎麼樣。其他網友看到後都替原PO抱屈，紛紛留言：「真的是嫁進一團人的混亂人生，再恩愛也被消磨沒了」、「需要妳利用妳的時候說是一家人，不需要妳時，打從心裡妳就是個外人」、「好痛的領悟」、「住的太擁擠了」、「真心認同選老公要看他的姊妹是怎樣的人，有的又瘋又毒比婆婆還可怕」。