我國今年2月21日開放日本福島5縣農產進口，昨一款群馬縣生產的「蒟蒻粉」測出微量輻射，「銫-137」以及「銫-134與銫-137總和」皆為4.8貝克／公斤，為5縣首件被檢出具微量輻射的產品，已勸導業者退運銷毀，新北市議員參選人黃心華表示，該產品雖未超過標準，但也再次提醒政府加強檢測的重要性，而從過去一個月的檢測數量來看，整體量能仍不足。

黃心華指出，查閱食藥署公布之數據，可發現過去一個月（8／8～9／7）我方對日本進口食品查驗總批數約為1944次，包括針對水產之檢測389批、水果107批、蔬菜22批、乳製品27批、嬰幼兒食品90批、茶類173批等。

黃心華說，但我國去年進口日本食品14萬1107批，平均每月1萬1758批，其中包含水產2萬8522噸，平均每月2377噸，若依照過去一個月的檢測數量來推估，政府檢測頻率相當於每6批的進口品僅檢測1批；若僅針對水產品來看，「每6噸的水產品僅檢測一批次」。

黃心華示警，從過去兩年內的檢測資料可知，日本的山形、愛知、兵庫、大分等不屬於福島及周遭等5縣市區域、蔡政府發布之新管制措施的警戒區域，食材陸續驗出有輻射讀數，而特別值得注意的是，近期驗出的最高輻射劑量食品，竟是來自愛知的食品加工物。

黃心華強調，政府應該有所警覺，是否相關核災地區的食品，藉由偽造產地的方式，轉換成日本其他產地之後出口台灣，試圖降低被查緝的機率。

黃心華於日本核災食品開放進口前，就邀請日本資深媒體人早田建文、反核食公投領銜人郝龍斌舉辦系列座談，當時就提出多項警示，包含「日本政府沒有落實福島地區的輻射檢測、不可能杜絕日方業偽造產地、我國的核食檢測儀器種類及檢測量能恐仍不足、日本須先主動提供足夠的科學數據保證、台灣本身必須成立第三方檢測機構讓民眾主動送驗、日本下一步就會讓核災的『氚廢水』排入海洋」。

黃心華呼籲，有鑑於核災食品對人體長期影響未明，仍有待更多科學查證，政府應加強檢測日本進口食品，嚴防日方不肖業者藉由「洗產地」或偽造產地來蒙混欺騙消費者，才能確保國人的食安及長期健康，而政府對日方的氚廢水排放應持明確反對立場，不應被動接受日方說詞或被摸頭，才能避免對我國的漁業及海洋環境，造成更大衝擊。