新北市議員鄭宇恩今在議會總質詢指出，新北市2歲專班設置不足，且缺乏臨時托育的場所，建議市府能提供臨托服務，不論是固定地點或因應活動舉辦的臨托。新北市長侯友宜回應，2歲專班設立會更加把勁，再增班滿足大家需求；至於臨托部分會再研議，希望找到大家都可以接受的方式，讓爸媽帶小孩出門可以更方便。

鄭宇恩表示，2至3歲托幼銜接期一直是所有家長的困擾，新北市無論是公、私立的2歲專班，設置的數量非常不足，家長只能繼續將小孩留在托育系統而非幼教系統，而兩者間的價差，更是不少家庭在經濟上的負擔。

此外，近日有名單親媽媽向她反應，去參加新北市政府職訓，但職訓中心卻說不能帶小孩去，讓她感到很困擾，認為市府應比照台北、高雄，設置臨時托育地點提供服務，讓有意參加市府舉辦活動或是想至美術館看展的父母，可以有臨時托育的地方，並希望市府多鼓勵提倡機關企業提供托育服務，相信對年輕爸媽有一定的幫助。

社會局長張錦麗表示，未來會朝此方向努力，如市府舉辦大型活動，事前會調查有無小孩需要臨托，再指定合格保母到場協助。

市議員黃俊哲則希望，市府增設自立午餐廚房數量的計畫要加快腳步，讓全市都能有自立廚房；市議員廖宜琨說，兒子的學校就有自立廚房，並盛讚學校午餐很好吃，建議學校如有足夠空間，都應做自立廚房；如有沒有足夠空間，可以請有自立廚房學校支援供應附近學校。

侯友宜說，這部分市府已經再做，新北市已有157所學校食用自立廚房午餐，占全市所有學校54％，未來將持續擴充，預計2023年完成供應165校、達到57％。