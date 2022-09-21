新北市文化局將透過COD（culture-Oriented Development）方式，將5條美學廊帶，結合交通建設和城市發展，帶動藝文城市。（新北市文化局提供）

新北市文化局今在市政會議報告，以「新北創藝力」為題提出，透過COD（culture-Oriented Development）方式，將5條美學廊帶，結合交通建設和城市發展，帶動藝文城市，另外，市府也將投入30億預算，深耕溪北新世代圖書館，明年也會配合台灣設計展，開放新北市美術館，展現新北城市美學。

新北市長侯友宜表示，近年受疫情衝擊，推動藝文相當不容易，新北市秉持文化韌性城市的信念，包容接納各種文化態樣，從優化場館-資產活化」、「藝文平權-社造創生」 、 「跨域共創-文創加值」、「街頭藝術-美學廊帶」4大面向實踐，不僅打造出新北美學廊帶，也透過文化品牌建立，讓新北藝文發展走向國際。

配合新北市近幾年推動的捷運3環6線、橋樑與道路等各項建設，文化局提出COD方式建構5條美學廊帶，分別是「都會探索 府中美學」、「紅色陶寶 三鶯文化」、「藍天海岸 古蹟文化」、「黃金山城 礦業文化」、「綠色山林 茶山文化」，舉行地方節慶活動，讓老中青都能參與，深化藝文發展。

文化局指出，市府近年在溪南建置新北市美術館，希望結合鶯歌陶博館、鶯歌老街、鶯歌火車站，帶起地方人文，也在溪南籌建新世代圖書館，將地標、複合商業服務、休閒交流中心、科技影音體驗、創新學習場域一次做到位，也在新莊、三蘆、雙和區分別發展傳統戲曲、眷村文化、多元文化，打造各地特色。

文化局長龔雅雯表示，市府持續透過5C(Culture、Creativity 、Care 、 Collaboration、Core)發展策略，關照各年齡層的藝文需求，4年來優化84處文化場域，並累積到1.5億使用人次，同時也活化橋放送所、三重空軍一村等溪南及溪北原有的藝文館舍及園區。

龔雅雯說，為了跨局處推動全齡樂活，市府也與新北市文化基金會推動「聊藝療全齡藝術樂活計畫」，結合社會局、衛生局、高齡失智族群及專業團隊，將藝術送到家，未來預計辦理108場服務活動，預計至少4000人受益，市府也將全力投注辦理2023台灣設計展，讓新北藝文發光發熱。