Lulu（黃路梓茵）今（15日）出席保養品牌活動，今年憑《婚禮歌手》、《綜藝大熱門》雙料入圍金鐘綜藝節目主持人獎，她坦言對自己沒把握，但對主持夥伴黃子佼、吳宗憲以及陳漢典有信心，「希望他們可以帶著我上去。」由於自己打自己的局面，有比較希望哪個節目獲獎？她大笑說：「我都想得，我只要可以上去都好。」

Lulu先前8次入圍皆摃龜，萬一這次又事與願違，她自我調侃：「我已經很習慣了。」表示粉絲都很認真，還整理出維基百科列表，入圍最多次、無一獲獎的就是她，安慰她沒關係破個10次再說，但朋友則激勵她：「妳不要坐太習慣，妳今年給我屁股起來喔。」

而許富凱去年第7度入圍金曲獎，才順利登基台語歌王寶座，Lulu透露有跟他要原味紅內褲，「我今年有跟他許願要一條歌王有開光的紅內褲，不一定要他使用，他拆封過也可。」還是乾脆要許富凱去年得獎穿過的那件？lulu婉拒說：「算了啦，有點偏恐怖。」表示若拿到的話，會放在床頭。而入圍的第一時間，男友有恭喜？她沒正面回應，僅說公司的人都替她開心。