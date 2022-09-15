總統蔡英文今（15）日晚間與民進黨新北市長候選人林佳龍前往湧蓮寺參拜，湧蓮寺主委陳宏昌也在場陪同，他在致詞時讚許林佳龍擔任過台中市長、交通部長，大家有目共睹，但隨即話鋒一轉，向蔡英文及林佳龍致歉，表示2個月前已答應新北市長侯友宜，要擔任他蘆洲競選總部主委，此言一出也等同於破除外界臆測的「拔樁」傳聞。

陳宏昌為國民黨前立委，但也在月初接受蔡英文的邀請擔任總統府資政，因此蔡英文今天到蘆洲湧蓮寺替林佳龍站台，外界傳聞「拔樁」的意味十分濃厚；陳宏昌在致詞時不僅讚揚蔡英文的執政表現，更稱她是一個「福氣的總統」。

接著陳宏昌也稱林佳龍過去的成績是大家「有目共睹」，並預祝林及民進黨提名的候選人能順利當選，正當「拔樁」氣氛正濃時，陳卻話鋒一轉，轉上向蔡英文「報告」，同時也向林佳龍致歉，表示自己2個月前已答應侯友宜，要擔任侯的蘆洲區競總主委，直接粉碎「拔樁」傳言。

儘管「拔樁」失敗，蔡英文仍展現在位者的氣度，致詞時表示自己在擔任陸委會主委時，儘管雙方是不同政黨，但陳宏昌對自己卻很保護，所以一直記在心裡，因此才會邀請他擔任資政。

蔡英文也讚許陳宏昌講話非常公道，一直是自己尊重的地方意見領袖，因為他對於對的事情都會支持，所以感謝他願意擔任資政。