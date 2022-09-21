918發生的芮氏規模6.8強震，在各地造成災情，其中又以花東狀況較為嚴峻，但總統蔡英文當日開防災會議，卻讓地方政府枯等2小時，最後還僅念稿就轉身走人，挨批冷血。而對於蔡英文事後稱溝通不足導致連線疏失的說法，國民黨台北市前議員羅智強狠酸，「如果政府在天災時連『連線品質』都沒有辦法確保，那民進黨還談什麼數位部、元宇宙！」

台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳日前在臉書怒批「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議。」透露團隊在台東災害應變中心枯等2小時，結果蔡英文、行政院長蘇貞昌及內政部長徐國勇僅講了一些勉勵的話就離開，質疑是否因為台東非綠色主政，防災會議才如此粗糙草率。

儘管事後蔡英文等人道歉，並稱是因工作人員忙碌的關係而溝通不足，導致連線作業有疏失，沒能與花蓮、台東兩位縣長及救災團隊溝通，「對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。」但仍無法熄滅民眾怒火。

羅智強昨（20）日在臉書表示，蔡英文在野時批評前總統馬英九勘災要坐車去，結果現在自己連去都不去，僅念稿了事，最後還把責任推給部屬，稱連線疏失，讓他忍不住狠酸，「現在已經是2022年，如果政府在天災時連『連線品質』都沒有辦法確保，那民進黨還談什麼數位部、元宇宙，還談什麼抗中保台，唐鳳的薪水省起來讓民眾少交一點稅好了！」