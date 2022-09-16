歐洲股市周四吐出早盤的上漲，收盤下跌；由於對貨幣收緊和地緣政治的擔憂，能源股和科技股下跌最多。

周四泛歐Stoxx 600指數收跌2.73點或0.65%，為417.51點，指數延續到連三跌。對需求的擔憂導致原油價格下跌，能源股下挫2.10%。

英國股市小漲0.07%，德股挫0.55%，法股跌1.04%，西班牙升0.37%。

科技股跌1.78%，為Stoxx 600指數帶來最大拖累；在高利率環境下，由於投資人會擔心未來獲利有壓力，科技股通常表現不佳。

美國在本周公布大量的經濟數據，進一步支援聯準會鷹派立場。

TS Lombard首席策略師Andrea Cicione說，市場仍極度動盪，看空者和看多者之間正發生拉鋸，每一次的資料出爐，都為其中一方提供更多證據。強勁的就業市場、強勁的消費者(物價指數)和強勁的銷售，都指向聯準會可以往前一步，導致市場拋售。同樣的，地緣政治仍極不穩定。

在西方制裁俄羅斯之際，中國在周四表示，將與俄羅斯合作，在混亂的世界注入穩定和正面的力量。

受到加息的支撐，銀行股上漲1.7%。摩根士丹利將銀行股的評級上調為「增持」，認為估值偏低，且獲利具有韌性。

西班牙的銀行，包括西班牙洲際銀行(Bankinter)、薩瓦德爾銀行(Sabadell)、凱克薩銀行(Caixabank)皆上漲超過4%；此前一份報告指出，馬德里政府急於避開與歐洲央行(ECB)發生衝突，並可能修改銀行稅。

H&M下跌4.7%，報107.9瑞典克朗。該全球第二大時尚服飾零售商公布上季銷售低於預期，主因為消費者現在正勒緊褲帶，避免非必要支出；同時該公司也苦於與西班牙首富手中的Zara相競爭。