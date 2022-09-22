新冠肺炎流行3年多，不少人都期待能開放國門，行政院今日宣布入境檢疫最快10月13日實施0＋7，衛福部也同步公布入境後7天自主防疫的10大指引，根據規定，自主防疫期間外出需有兩日內快篩陰性證明，上班課仍須全程佩戴口罩，但可以外食，禁止前往醫療院所、長照機構，並要避免接觸長者、幼童等高風險對象。

衛福部今日在行政院報告邊境解封相關規範。（圖／行政院提供）

衛福部今（22）日在行政院報告指出，現行入境檢疫將從3＋4改為0＋7，並同步公布入境7天自主防的指引，根據規定，自主防疫地點以符合1人1室的自宅、親友住所或旅館，且必須要有獨立衛浴。入境當日或第一天，或匡列為接觸者當天以快篩試劑進行快篩，有症狀必須在家休息，快篩結果為陽性要盡速就醫，外出需有2日內快篩陰性結果。

衛福部表示，自主防疫期間可外出上班、課，並解除外食禁令，但在餐廳內用時需獨自或和特定對象共餐。另外，也禁止前往醫院陪病、探病或前往長照機構，同時也要避免接觸高風險對象，如65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全低下者。