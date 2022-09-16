國民黨桃園市長參選人張善政農委會研究案遭控抄襲，綠營猛攻不止，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬表示，合約內容都已公開給立委，沒保密問題，直批張把保密條款當保命條款顯然心虛。另對於張提出的政見，他也說團隊太過親中、不瞭解桃園，才會導致具體政策難產。

鄭運鵬表示，研究案合約在立院包括國民黨的委員其實通通都有，所以現已無保密問題，張善政不知哪來的高見，把保密條款當成保命條款顯然心虛，根本沒保密必要可言，此做法令人質疑，相信對方律師不會去挑戰國人、媒體對合約和法律的理解。

鄭運鵬認為，對方自知保密條款已失效持續推拖拉，代表心裡有愧，張善政應想清楚該如何好好說明，或直接告訴大眾「我就不講了」也行，自己牙膏自己擠，自己的牙齒自己刷乾淨，這要求很簡單。

針對張善政團隊，鄭運鵬指出，國民黨主席朱立倫閃電提名張後，當時號稱組成行政院幕僚層級團隊，但現在此團隊有2大困擾，太過依賴大陸市場時代的行政院幕僚，現已不敷使用，且還不瞭解桃園，以錯誤資料提出施政看法，導致他們無法提出讓民眾有感的具體政策。

鄭運鵬說，對於張善政團隊的時程耽誤他表示尊重，現還有時間，希望張團隊先把研究案說清楚，否則醜聞弊端都沒辦法防止了，端出的政見可信度可能也不高。