威廉說女王的移靈儀式令他想起25年前參加母親葬禮的場景

1997年英國威廉王子15歲時，母親黛安娜王妃因車禍喪生，他和弟弟哈利，還有父親查爾斯走在靈柩後，悲痛地出席了母親的葬禮。

而25年後，他周三走在祖母，也就是英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的靈柩後，參加移靈儀式時，勾起他內心為母親送葬的痛苦回憶。

據《第6版》（Page Six）網和《時人》（People）雜誌15日報導，40歲的新威爾斯親王威廉和妻子凱特周四在山均漢姆莊園（Sandringham House）諾維奇門（Norwich Gates）外停留了約45分鐘，和前來悼念女王的民眾交談。他有感而發地談起，當走在女王靈柩後，步行過倫敦街頭時，不僅令他想起1997年走在母親靈柩後的場景。

當威廉和悼念者交談時，有位民眾說，她快哭了，而他則回答：「別哭，不然我也要哭了。」

而悼念民眾威兒絲（Jane Wells）說，威廉坦承，周三的移靈儀式對他來說很難熬，因為那讓他聯想起母親葬禮的種種。而凱特則說，那對王室全家都很難熬。

女王的靈柩周三從白金漢宮移至倫敦西敏廳（Westminster Hall），以在19日舉行葬禮前供民眾瞻仰，而移靈的路線和25年前舉行黛妃葬禮時差不多。當時威廉只有15歲，而弟弟哈利則是12歲。

威廉2017年錄製BBC的紀錄片「黛安娜，7天」（Diana, 7 Days）時說，走那趟路是他這輩子最困難的事之一，而母親似乎就在身旁，陪他們一起撐過去。