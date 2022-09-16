有媒體報導指出，藍營黨內人士認為，六都過半「不是不可能」，民進黨新北市長參選人林佳龍對此表示，球是圓的，哀兵必勝，現在才要開始進入衝刺階段，他也相信自己和新北市長侯友宜之間的民調差距有縮小，盼持續衝刺拚勝選。

林佳龍說，台灣民主的可貴，就是讓很多專家或預測的人常常跌破眼鏡，因為只有人民可以做最後的決定，選舉大家就是各憑本事，在最後的投票階段，受到很多因素影響，他不敢去說其他縣市的狀況，但新北市部分自家團隊認為大有可為。

林佳龍表示，現在團隊士氣很高，所到之處都能感受民眾熱情，而他們也提出了100項政見，組織部分黨公職、後援會都在成立，隨著選舉進入最後階段，他們會辦各種中大型的造勢活動，推出各項文宣，所以現在才是真正要開始熱身、衝刺的階段，「球是圓的、哀兵必勝，我們就是一步一腳印，團結然後提出願景，爭取人民支持」。

另外有媒體民調顯示，林、侯兩人民調仍不小，林佳龍則說，民調都是參考用的，網路調查沒有抽樣，就算是同一家有時候差別也很大，變動很快，他們都會參考，但最主要是他們相信，目前參選兩個月以來，差距有縮小，「我們是向上的，還有兩個多月的時間，我們希望在投票當天，可以開出勝選的票數」。

林佳龍指出，根據外部調查，比較值得觀察的是，侯友宜個人滿意度高但市政滿意度低，顯現新北升格12年後還是停留在台北縣的層次，沒有真正升格又升級，所以他們打出新北大翻新，根據民調也得到多數人的認同，尤其是侯友宜這次參選，又對另外的總統大選想要勇於承擔，當然會影響某些人的投票行為，這些都是值得觀察的變數。