慈濟爆捐疫苗被勸阻，國民黨點名是衛福部長薛瑞元、經濟部長沈榮津在擋，綠營認為國民黨是為選情刻意炒作。行政院長蘇貞昌今（16）日對此痛批「這是沒常識的亂講。」過程大家都知道是政府、民間一起努力，不必因為選舉扭曲事實。

蘇貞昌說，搶都來不及了，怎麼會擋？這是沒有常識的亂講。大家知道COVID-19突然爆發，全世界都在搶疫苗，而疫苗不是已經上市，而是要緊急使用，所謂 EUA緊急使用授權，就是藥廠一定要有政府做最終保證，由政府來擔保，他才肯賣給你，所以一般民間都買不到。我們其實在2021年初就買到500萬劑BNT，後來是中國的阻擋，所以沒成，這事德國國會議員都還曾經拿出來講。

蘇貞昌表示，後來台積電、鴻海願意表示捐疫苗，和政府一起努力，透過多方合約，終於談成，慈濟也表示願意參與複製這樣模式的善舉，最後成功，政府非常感謝這3家企業和團體。

蘇貞昌說，我們都知道疫苗經過政府、民間一起努力後，台灣才能在防疫工作上，相較於全世界最穩定，受到的傷害也最小，希望大家一起繼續讓防疫走到最後階段，能夠圓滿成功，不必因為選舉而扭曲了事實。