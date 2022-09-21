花東地區18日遭逢6.8強震，受災嚴重，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌當晚視察中央災害應變中心，唸完稿就閃人，讓等著與蔡英文視訊的花蓮、台東縣府枯等2小時，一句話都沒說上，引發輿論撻伐，逼得蔡、蘇兩人致歉。對此，國民黨立委賴士葆怒轟「最可惡的是蘇貞昌」，他認為很少說對不起的蘇這次會出來致歉，是因為蔡英文已經先道歉了。

賴士葆20日在《少康戰情室》痛批蔡英文滿腦子都是選舉，因為民進黨有很多縣市長的候選人選情明顯落後，但18日發生大地震後，包括綠營在內的不少候選人馬上暫停兩天選舉行程，「請問蔡英文有沒有停？我認為繼續有，繼續跑，這個太冷血了吧」。

「最可惡的是蘇貞昌！」賴士葆表示，蘇從來沒有為了超過一萬人染疫死亡道歉，打疫苗死一千多人也不道歉，但這個時候會道歉，是因為蔡英文道歉了，且大家都認為民進黨太冷血，被罵臭頭了。

另外，賴士葆指出，2018年民進黨大敗時，民眾對兩岸政策不滿意度很高，目前不滿意度也在往上衝，他認為蔡英文應該有看到這樣的趨勢，因此會覺得卸任後不要被鬥爭比較重要，現在才有如此荒腔走板的表現。