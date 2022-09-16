林明禎勤為《飯戲攻心》跑宣傳，露小蠻腰與美背。（摘自IG）

香港電影《飯戲攻心》由新生代導演陳詠燊執導，脫口秀鬼才天王黃子華聯合演技派的鄧麗欣、大馬女神林明禎及王菀之、張繼聰、陳湛文一起開飯搞笑。該片在香港中秋節檔開出亮眼票房成績，創下今年喜劇電影在香港的開票紀錄，讓演出的大馬女神林明禎知名度大開，她也勤跑宣傳，不但曾經小露纖腰，引發粉絲爆動，所到之處也吸引圍觀，她也開心大力放送愛心。

林明禎憶起剛接到劇本時，並不太清楚會和哪些演員合作，但她特別被現在演出的網紅角色吸引，便飛往香港。她表示該片是拍電影以來廣東話台詞最多的一回，「幸好拍戲時到香港必需經歷14天的隔離，我剛好又收到最新版的劇本，便利用這14天狂練廣東話。」電影中，她必須說出很多專業的用語，「很多字是我平常都沒用過的，因為這個角色很愛吃，又喜愛介紹美食，像是光是形容一道『梅菜扣肉』，就有很多專業又很長的對白，我必需很流利的表達出來。」她笑說除了很多不易發音的廣東台詞，還要做出很有效果的表情和眼神，讓她大呼真的是一大挑戰。

與香港眾多實力派演員合作，林明禎更讓她備感壓力，「不只子華神，鄧麗欣、王菀之、張繼聰他們的演技都超靈活的，我們第一次讀本，就讓我緊張到不行。」她透露因為片中很多場戲都是大家圍著餐桌演出，彼此距離很近，接話速度又很快，且一講台詞就會有5雙眼睛緊盯，「一開始真的好有壓力，但幸好大家的演技都放鬆，而且子華哥一到現場，就會讓全劇組都很開心，氣氛很好，我也就能很快適應劇組的狀況。」她記得第一場戲，便是擔任黃子華的假女友被帶回家吃飯，「我那時真的好緊張，而且他們即興演出的能力超強，但後來我有一場天台戲，也能即興加詞、加動作和子華哥對戲了，讓我非常難忘。」

《飯戲攻心》將於下周五（23日）在台上映。