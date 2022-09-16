近來網路流傳一張「邊境管理及開放建議」圖表，內容指出入境檢疫「0+7」將在10月10日上路。中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝表示，內容經過討論都有修正，由於邊境解封會影響很多事情，需要安排妥當才能進一步的宣布，並表示「10月上旬機會很小」，而發言人莊人祥也曾表示「確診者如果還在七天未解隔離，居家隔離或居家檢疫者，都不能進入投票所投票」，對此，前立委沈富雄16日就猛轟，直言「天底下最大笑話」，引發討論。

沈富雄16日在網路節目《少康戰情室》中指出，「這件事情是非常嚴肅而且嚴重的事情，我們政府該鬆該緊，都不對，不該緊的時候，緊得要命；該鬆的時候，鬆得太慢，所以現在政府要清楚的告訴老百姓，這一次BA.4到底為什麼它的重症率比以前低？死亡率也比以前低？是現在相對國人比較健康？還是因為這個病毒已經沒有那麼毒了？」

沈富雄強調，「這個要講清楚，不然改為0+7，老百姓會覺得奇怪，現在疫情一路升溫，怎麼反而鬆了呢？」沈富雄認為「確診數目已經不重要了」，但是不要懶惰，「篩陽就不可以投票，那做假的、篩陽沒報的咧，這些人都不能投票？說什麼鬼話」，沈富雄也呼籲，中央流行疫情指揮中心要做出一個合理的結論，不能讓無辜的公民平白喪失投票權，這個沒那麼嚴重，不能說「篩陽不可以投票，這是天底下最大的笑話」。