號稱擁有「完美黃金比例」的高雄半套店紅牌「999」，因年輕貌美，吸引無數「老司機」前往朝聖，日前警方接獲檢舉，到美容會館埋伏逮人，共計查獲7人，其中負責人及從業人員2名，依違反刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，「999」和另2名小姐及2名男客，依違反社會秩序維護法予以裁罰。

警方於現場查獲7人，其中負責人及從業人員2名，依違反刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，「999」和另2名小姐及2名男客，依違反社會秩序維護法予以裁罰。（警方提供）

日前警方接獲檢舉，前金區七賢二路某美容會館疑有從事色情性交易，經員警探訪蒐證，該店家為降低被查獲風險，店後方設有通道門供逃離；警方為避免取締撲空，行動前於後門埋伏，果不其然，15日晚間員警到場搜索，後門即有男客落荒而逃，但一開門見到埋伏員警，瞬間心情盪到谷底，只能束手就範、配合調查。

據了解，蘇姓男負責人（20歲）以每人每次新台幣1800元代價，媒介小姐提供男客半套性交易50分鐘，店家每次抽成900元，其中紅牌「999」從去年10月加入會館後，因年輕貌美，吸引大批「老司機」前往朝聖。

警方於現場查扣營業所得及帳冊等贓證物並查獲7人，其中負責人及從業人員2名，依違反刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，「999」和另2名小姐及2名男客，依違反社會秩序維護法予以裁罰。

警方於現場查獲7人，其中負責人及從業人員2名，依違反刑法妨害風化罪移送地檢署偵辦，「999」和另2名小姐及2名男客，依違反社會秩序維護法予以裁罰。（警方提供）