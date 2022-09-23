高雄小港區一名騎乘機車男子因沒開大燈被警方攔查，一攔發現他飄散酒氣，滿臉通紅，過程謝男他還自己透露，3年前就曾因酒駕被攔下，當時酒測值為0.28mg／L，沒想到這次酒測值仍是完全一模一樣，不過因新制上路，謝男已經是10年內第2度酒駕，恐怕將來姓名、照片及違法事實可能將公布在酒駕累犯公布專區中。

小港分局小港所員警21日20時許執行巡邏勤務時，在港後路見一名約30歲謝姓男子騎乘機車但沒開大燈將人攔下，盤查時發現謝男身上散發明顯酒味，滿臉通紅，警方當場執行酒測。

過程謝男中相當配合警方，他還自己透露，3年前就曾因酒駕被攔下，當時酒測值就是0.28mg／L，令他印象深刻，沒想到這次酒測值仍是完全一模一樣，一聽到數字他直呼：「又0.28！唉！」，全案訊後依違反公共危險罪嫌移請高雄地檢署偵辦。不過因新制上路，謝男已經是10年內第2度酒駕，恐怕將來姓名、照片及違法事實可能將公布在酒駕累犯公布專區中，警方提醒千萬別心存僥倖，以身試法。

酒駕累犯酒測值