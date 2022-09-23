41歲的孫姓男子在9天內連犯3起竊盜，8日竊取馬爹利XO洋酒2瓶，12日假藉檢查包裹物品，竊走價值8500元的包裹，16日更以借車之名，趁機拿走居酒屋鑰匙，偷走居酒屋內的洋酒4瓶、錫製品1件、金牌2塊、金製神帽1頂。警方獲報後，在21日逮捕藏匿在商旅內的孫嫌，依竊盜罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請羈押。

孫嫌在9月8日時前往苓雅區中山二路某藝術寶物通收購站，孫嫌假裝與老闆攀談，趁機竊走店內馬爹利XO洋酒2瓶，損失1萬4000元，沒想到孫嫌沒就此收手，9月12日在苓雅區苓雅二路全家超商，假藉檢查網購包裹內商品，趁店員不注意時竊走包裹內的物品，損失8500元，9月16日在苓雅二路某居酒屋，假藉向被害人借用機車，趁機拿取店內鑰匙，竊走洋酒4瓶、錫製品1件、金牌2塊、金製神帽1頂，損失18萬5000元。

苓雅分局獲報後，調閱周邊監視器畫面，鎖定孫嫌，在21日持拘票前往逮捕，在前金區七賢二路某商旅將孫嫌拘提到案，孫嫌大方坦承犯案，但辯稱偷來的東西已經丟棄或以網路賣出，警方依竊盜罪將孫嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請地檢署予以羈押。