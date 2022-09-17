中市很多學校面臨運動場和跑道老舊、硬化及安全疑慮等困境，經立委楊瓊瓔與市議員等積極奔走，向體育署和教育局爭取運動操場及周邊設備整建。（陳世宗攝）

「孩子的未來及安全不能等！」中市很多學校面臨運動場和跑道老舊、硬化及安全疑慮等困境，經立委楊瓊瓔與市議員等積極奔走，向教育部體育署和教育局爭取運動操場及周邊設備整建。楊瓊瓔強調，今天獲得體育署正面回應，正式核定大雅國中等6所學校運動操場PU跑道改善工程經費共4230萬元，給孩子們越來越好的求學環境。

楊瓊瓔說，校園跑道長年使用及曝曬下經常出現破損、PU彈性疲乏、老舊或裂縫不平整等情形，學生運動時安全性欠佳，甚至因而受傷。她經常邀請教育部體育署及教育局到各校會勘，了解損壞狀況後，爭取相關補助經費協助學校辦理修繕，終見曙光由教育部體育署核定通過。

楊瓊瓔指出，體育署將補助大雅國中、岸裡國小、大明國小、東寶國小、東勢國小、龍泉國小等6所學校，運動操場PU跑道改善工程專案經費共4230萬元，每間學校預算大約落在500多萬元到900多萬元間；各校近日就會收到公文，學校即可進行規畫設計，儘速發包工程。

教育局表示，疫情下學生戶外活動的機會大幅減少，校園成為學子最可親近的空間，無論是跑道及排水溝整建、中央草皮整平、截根牆建置等，都可有效提升學生活動環境品質，這些都是師生等待很久的新改變，希望孩子很快就有快樂學習的環境，社區民眾也能享有安全運動的場所。

楊瓊瓔認為，教育部自2020年就開始極力宣傳「SH150」政策鼓勵運動，但政策須與建設並行才能將效益最大化，因此會在地方與各校保持密切聯繫，隨時掌握教育需求，並持續向中央爭取校舍改善專案經費，讓孩子們越來越好的求學環境。

教育局強調，這次修繕經費將全數用於處理老舊跑道的更新、維護與改善周邊地坪凹陷積水問題，將運動風險降至最低。這段期間有些校長關心進度，期盼學生都能在優質的校園環境中學習、成長，並期待修繕PU跑道能夠加速進度。