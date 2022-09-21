嘉義縣政府今日在體育署召開「111年全民運動會」全國記者會，縣長翁章梁在縣府秘書長羅木興、各局處首長的陪同下，與教育部體育署林哲宏副署長、中華奧會、中華民國體育運動總會共同宣傳10月8日至10月13日為期六天的大型運動賽事，並正式宣告嘉義已經準備好迎接來自全國的運動好手，感受全台最舒服的競賽環境與在地鄉親們的熱情！

本次全民運大會吉祥物由嘉義Q寶寶「MR.Q 、MISS.Q」擔綱重任，以「發光在嘉義」做為賽事標語，項目包括第一類十三種：健力、拔河、輕艇水球、合球、水上救生、蹼泳、飛盤、滑輪溜冰、滾球、定向越野、原野射箭、柔術、沙灘手球，第二類十八種：傳統體育-民俗體育、太極拳、元極舞、龍舟（拔河）、龍獅運動、摔角、國術；創意球類運動-躲避球、慢速壘球、木球、槌球、巧固球、地面高爾夫、五人制足球賽、劍道、舞蹈運動、沙灘角力以及健美等。

翁章梁縣長表示，嘉義是培育運動選手的搖籃，縣府積極推動宣傳全民運賽事，將運動賽事結合觀光產業，相輔相成帶動地方產業發展，讓全台灣看見嘉義，讓嘉義繼續發光。

翁章梁指出，全民運動會共計31項運動賽事，包含太極拳、元極舞等非亞奧運運動競賽項目，活動賽事容易入門，從零歲到一百二十歲都可以輕鬆參與。翁章梁也預告雙十國慶煙火施放在嘉義，歡迎全國遊客在全民運期間能到嘉義深度漫遊看煙火，體驗「輕嘉義、好佳人、一家親」幸福滿嘉的悠閒小旅行。

教育部體育署林哲宏副署長肯定嘉義縣政府辦理全民運動會的用心，在觀賞形象影片後深受感動。他們都表示，嘉義就像太陽一樣很熱情，全民運結合藝術、文化、觀光等元素，內容多元豐富，歡迎全國遊客造訪嘉義觀賽。