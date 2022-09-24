嘉義縣竹崎鄉某村戴姓村長轉換跑道參選鄉民代表，日前以1桌4000元，共辦5桌外燴宴請多名鄰長、選民，拜託支持他，昨檢調傳喚戴姓村長、林姓共犯和證人共13人，嘉義地檢署以戴姓村長有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准。

嘉義地檢署檢察官李志明日前接獲檢舉，指嘉縣竹崎鄉某鄉戴姓現任村長，欲轉換跑道參選鄉民代表，遂於今年8月間，在該村活動中心，以每桌4000元價格，擺宴5桌免費宴請選民，以此向選民行求賄賂，盼大家支持他當選鄉民代表，經指揮嘉義縣調查站、嘉義市刑大、竹崎分局到村長住處搜索，並傳喚村長、林姓共犯和多名證人共13人到案說明，有鄰長坦承到場吃飯。

經檢察官訊問後，認為林姓共犯嫌疑重大，惟無羈押必要，依違反公職人員選舉罷免法諭令10萬元交保，另戴姓村長因有串證之虞，於昨晚11點向地院聲請羈押禁見，今下午地院開羈押庭，裁定聲押獲准。