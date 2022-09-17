「NCT 127」期待這次新歌也能有好成績。（愛貝克思提供）

韓國人氣男團「NCT 127」去年發行正規三輯《Sticker》與改版專輯《Favorite》合計銷量突破358萬張，獲得「三百萬張銷量」的珍貴頭銜，其中《Sticker》專輯發行首週空降美國告示牌排行榜「Billboard 200」第三名且連續17週入榜，是去年發行的KPOP專輯中進入排行榜的最高排名，也是入榜期間最長紀錄，爾後便投入巡演行程。時隔1年，他們也終於再帶著新作，第4張正規專輯《疾馳 (2 Baddies)》回歸歌壇。

專輯發行當天舉行的記者會上，道英表示「製作正規專輯不是件容易的事，抱著『製作能名留青史的名作吧』的想法進行，在歌曲收集、錄音等方面都很用心，成果的品質與完成度都很高非常的滿意，我認為我們真的做到了」。成員們最在乎粉絲的反應，道英說「希望能讓粉絲們覺得『這是張值得期待的專輯』」，來報答粉絲們1年的等候；而前作的成功也讓他們更加期待此次專輯發行的成績，JOHNNY表示「其實只要粉絲滿意，我們便心滿意足，一定要設立目標的話，應該是Billboard第1名吧，以此為目標努力著，有好成績的話心情當然也會好，這次的目標也是一位！」

主打歌〈疾馳 (2 Baddies)〉是首強烈的嘻哈舞曲，有著高中毒性的合成器音效，結合充滿力量的演唱，將歌曲營造出緊張感十足的氛圍，歌詞傳達「不在意周圍眼光，按照自己明確的主觀與意志，義無反顧向著珍貴之物奔跑的人才能成長、成功」的信息，充分表現他們自信感爆發的魅力。成員們也對新歌有著有史以來最滿意的共識，道英說「新歌符合了我們所有人的喜好，非常開心」，悠太補充「對歌曲、編舞和MV都非常滿意，還向公司說『這一定會成功』，能自信地展現給大家」，泰容也表示「歌曲表達的就是我們本身，成員們的惡童形象與NEO的新穎感相得益彰，透過編舞更能完美地展現，是很棒的主打歌曲」。

另外，這次新專輯也發生了一個尷尬的插曲，有粉絲在拿到實體專輯後，發現明明共有9名成員，封底合照竟只有8人，漏印了道英，讓粉絲錯愕不已。對此，「NCT 127」所屬經紀公司SM娛樂也緊急用英文和韓文發表了官方聲明，向粉絲以及成員們致歉歉意，承認確實在印刷的過程中有疏失，但因為專輯已配送至各個銷售處，難以全數回收，「對於收到發生遺漏狀況的Digipack版本的消費者，將會盡速重製並另行發送小冊子，相關細節事項將另行通知，非常抱歉」。