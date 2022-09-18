今天下午發生規模6.8地震，南區玉里鎮傳出多處災情，花蓮縣災害應變中心即刻在消防局玉里分隊成立，縣長徐榛蔚表示，若房屋有龜裂或傾斜、倒塌等結構有安全上的疑慮者，盡快與縣府聯絡，立即安排安置。並宣布玉里鎮明天停班停課。

有關東里站因月台崩坍，壓到通過420次(柴電自強)，目前路線不通，台鐵鐵路局本部成立一級緊急應變小組及各區成立應變小組。消防局已先由東里分隊就近協助接駁至東里活動中心，後續則由台鐵接手。

徐榛蔚、立委傅崐萁抵達現場表示，玉里鎮中山路便利商店倒塌後，4人受困，先救出2人，其中母女以搶救中，5歲女兒已救出。她也提到，若玉里鄉親房屋有毀損，無法居住，花蓮縣政府已協調玉里鎮中的瓦拉米飯店提供鄉親暫時入住。

消防局指出，崙天大橋斷裂，幸無人傷亡。高寮大橋斷裂，刻正救援中。由於赤科山山路土石崩落，也傳出車輛和民眾受困，警消正全力搶救中。

除了花蓮縣搜救隊先行搶救中，新北市、宜蘭縣特搜隊也將趕來玉里集結，支援玉里鎮和富里鄉救災工作。