提到安東尼．塔皮埃斯（Antoni Tàpies，1924-2012），大家聯想到是他作品中的東方元素與東精神。今天路過紐約某大畫廊，離世10年的重磅級西班牙藝術家展覽，即將開展，有機會先賭為快，十分感動。

塔皮埃斯被劃歸為西班牙「泰隆尼亞抽象表現主義」，但他的創作畫布上，堆疊拚貼許多材料，據說對後學影響深遠。

塔皮埃斯也不避嫌，他在自傳中直接說，東方文化對他創作方向的影響，為他成為非形式主義巨匠，大開方便之門。東方色彩當中，所謂的「飛白」，「潑墨」，「印章」等元素，都有意無意出現在他的作品中。尤其東方美學追求的「虛」，在塔皮埃斯作品中，更是表現得淋漓盡致。看似抽象的「現實主義」追求的，不是栩栩如生，而是作品是否具有現實意義。

這位加泰隆尼亞人的藝術家曾說過：「材料的選擇，並不是為了追求新奇的效果，是根據所要表達的內容精挑細選出來的，其中包含著一種『哲學』思想。」 正如作品中的「一扇牆」不是「牆」，是隔閡，是隱居。

據說，塔皮埃斯生前最崇拜的中國畫家石濤的「一畫」理論，不謀而合。或顫抖曲折，或流暢自然的線條和字母書寫也是塔皮埃斯的最愛，甚至創作了一系列題為「書法」的作品。

藝術家如果發自內心的、功能更加純粹的表現方式，直接同繪畫材料接觸，融入有機的色彩波浪，或許會表達得更好。」用快速移動的筆尖表現當下的情感，在線條的韻律間感受那神秘的心靈體驗，就與中國所謂的「心手相師」不謀而合。

不管是引中潤西，或者東西融合，都為藝術創作，帶來深切影響，帶回畫冊，該好好研讀，思考一番。

作者為典藏雜誌社社長

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