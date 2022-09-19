無黨籍台南市長參選人林義豐宣傳車隊高速公路上意外自燃燒毀。（林義豐陣營提供／程炳璋台南傳真）

無黨籍台南市長參選人「虧雞福來爹」林義豐24日要在新營舉辦電音趴造勢，幕僚4人1車19日驅車前往新營場勘，車輛半途卻在高速公路上火燒車，幸無人員傷亡，驚魂甫定的幕僚驚呼「實在太虧雞（瘋狂）了」。林義豐感謝消防人員協助，事件並未影響溪北場電音趴計畫。

林義豐2018年參選台南市長，以舉辦電音趴掀起年輕人支持，一度引爆選舉話題旋風，這次參選台南市長，打著「溪北崛起」口號，24日挑在新營舉辦1場電音派對，4名幕僚驅車前往新營勘察場地。

不料宣傳車輛在高速公路快下新營交流道時，突然引擎冒煙，4人靠邊停車下車察看，竟發現底盤起火，火勢隨即延燒全車，車輛籠罩在一團火球內，幕僚只能躲在遠處拍下怵目驚心的畫面。

幸好在消防人員到場後很快撲滅火勢，將車拖離，人員另外搭車前往新營工作，林義豐除致電慰問，稱「人沒事最要緊」也感謝消防人員幫忙。經歷意外的幕僚驚呼「太虧雞了」。

林義豐2度參選台南市長火力更強，多次公開批判台南市已成綠惡高譚市，並質疑自強新村都更案涉嫌舞弊，遭台南市政府回應是誤導方向，澄清並無圖利。他嘗試藉著辦音樂會再掀年輕人支持，8月就在臉書粉絲頁預告再辦電音趴。

林義豐團隊決定開「溪北場」，首度選擇在新營舉辦電音派對，要喚起溪北年輕族群的支持，團隊遭遇火燒車意外，並未影響電音趴計畫，幕僚更想藉此「浴火重生」。