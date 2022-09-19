台東池上6.8強震全台有感，許多店家都發生貨架倒下、商品摔破等災情，有網友好奇，為什麼好市多的商品放這麼高，地震來卻不會倒，對此有內行網友回應，因為架上有封膜，加上堆疊很緊，要倒很難。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」指出，強震後看到許多賣場玻璃瓶罐碎滿地，好奇為什麼好市多的高處貨物好像從來沒聽說過掉落的災情，想知道原因。

對於好市多的高處商品能抵禦強震，網友們分析可能是商品幾乎都是裝在箱子裡，且架上有封膜，所以不會掉下來，「都有打膠膜也很難掉下來吧」、「因為棧板+包膜 要倒非常難，除非層架垮了」、「團結包在一起很難震倒啦」、「因為是棧板倉儲而且有包，一般大賣場是開架單件擺放」。

有內行網友講解，曾經在澳洲工作時用過類似好市多的膠膜，認證超牢固，「那個膜韌性超強，3、4圈就超難開，要用刀割」。還有網友貼出17日6.4地震時有人在TikTok貼出影片，好市多店員指揮客人離開貨架，一直到最後都沒有商品掉落。