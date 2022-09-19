派特寵物友善空間一樓為人狗共處的寵物餐廳。（馮惠宜攝）

派特寵物友善空間特開設毛孩安親班，透過受過訓練的訓練師教授服從、益智及肌群訓練課程。（馮惠宜攝）

派特寵物友善空間特開設毛孩安親班，透過受過訓練的訓練師教授服從、益智及肌群訓練課程。（馮惠宜攝）

還真是好狗命！隨著台灣飼養毛孩的比例愈來愈高，台中市也出現結合寵物餐廳、樂園、旅館等複合式經營的寵物複合空間，尤其特闢幼兒園式日托服務，還提供狗狗益智和肌群訓練安親班，開幕一個月，就有飼主送托全日住宿加安親，不只月付超過60K，還抱現金要為自己的狗兒子再預訂持續再住3個月。

位於台中南屯區派特寵物友善餐廳，兩層樓的空間建坪超過5百坪，除人狗共處的寵物餐廳外，還有大型游泳池和戶外遊憩區，此外也有寵物美容服務，二樓為犬貓分區的寵物旅館，以及狗狗幼兒園安親班；派克寵物友善餐廳店長朱巧妏指出，看好台中頂級客層的消費潛力，因而攜手管仲管理顧問公司打造全台規模最大、場地最寬廣、設施最新穎、服務最細緻的寵物友善複合空間。

朱巧妏指出，該寵物複合空間也獨創益智健身安親課程，在二樓獨立超大露台提供安親課程與住宿毛孩放風使用，此外，目前也針對狗狗設計安親班益智健身課程，除服從訓練，還設計基礎的障礙小訓練精實毛孩們核心肌群，未來也規劃開設主人也可以一同參與的瑜珈冥想課，並比照幼兒園有連絡簿以及毛孩接送專車。

朱巧妏說，根據統計台灣植入晶片的貓狗超過百萬隻，其中台中與新北、桃園並列前三名，他們也觀察到高端寵物市場潛力，不少飼主本身就很忙，雖然愛狗養狗，卻沒太多時間陪伴毛孩們，因而很肯花大錢將牠們送托，而派克寵物友善空間工作人員也提供拍照、錄影服務，讓飼主可遠端關懷毛孩們的狀況，並可上傳社群媒體曬毛孩。

該餐廳8月開幕已有飼主送毛孩住高檔的旅館，還報名安親客，一個月付超過60K，最近更捧現金要再預訂三個月。還有貴婦送狗兒子來安親，指定全要最好的。