建議定期帶高齡毛寶貝到動物醫院健檢。（新北市動保處提供）

毛寶貝失智症視覺、聽覺和活動力都開始退化，常出現原地徘徊的問題。（新北市動保處提供）

國際失智症協會訂定每年9月21日為「國際失智症日」，失智症不僅發生在人類，犬貓也會有失智症，隨著寵物壽命延長，高齡化照護議題日益受到重視，新北動保處關注毛寶貝晚年需求，推廣寵物長照政策，全市設有125間特定寵物長照醫療、照護機構，協助飼主完備毛寶貝晚年醫療照護，提升生活品質，守護毛寶貝安度終老。

犬貓失智症正式名稱為「認知功能障礙症候群（CDS）」，屬退化性神經疾病，與人類的阿茲海默症病變有許多相似之處，因年齡增長導致腦神經退化，進而造成認知退化、行為改變。犬貓於8到10歲左右邁入高齡期，據美國加利福尼亞大學研究統計，11歲以上犬貓近3成有失智症，比例隨年齡增加而上升且症狀加劇，其臨床表現包含漫無目的徘徊、喪失方向感、無法聽從指令、突然出現攻擊性及等，如飼主發現家中毛寶貝學習力衰退、作息日夜顛倒及無理由的吠叫等認知障礙，建議帶毛寶貝至動物醫院做評估檢查。

動保處推行「新北市動物長期照護服務機構認證及輔導辦法」，邀集動物醫院及寵物業者加入長照服務機構，目前全市已有125間特定寵物長照機構。為推廣寵物長照服務，亦於中和動物之家設置長照區域提供毛寶貝復健治療，像是水療跑步機復健訓練肌肉並減輕關節負擔，給予高齡毛寶貝更好的生活品質。

動保處獸醫師張克柔表示，犬貓失智症無法治癒，除了以適當藥物治療控制外，需從飲食、生活照護及環境布置方面多管齊下，以減緩症狀惡化速度。建議飼主毛寶貝的飲食採低油低鹽，每3個月至半年需定期健康檢查1次，生活照護方面，需多花心思與毛寶貝互動、變化玩具種類等，幫助接觸新事物促進大腦活化延緩老化；環境布置方面，建議鋪設地墊等防滑設施保護毛寶貝安全。