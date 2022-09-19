台灣東洋今天（19）宣布與中華奧會合作，提供1000劑細胞流感疫苗給體育界。（王家瑜攝）

男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎（左起）、中華奧會主席林鴻道、東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞出席捐贈儀式。（王家瑜攝）

國內流感疫情蠢蠢欲動，台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民提醒，觀察澳洲今年流感疫情，4月中到7月下旬確診數已超過5年平均值，而我國可能在10月開放邊境，預估將迎來「流感大年」，約15％到20％人口感染，相當於全台300到400萬人，提醒民眾務必及早接種流感疫苗，保護自己也保護家人。

黃立民表示，新冠疫情以來各國限制邊境，過去2年沒有流感大流行，隨著各國陸續開放邊境，可能迎來流感大流行；觀察南半球的澳洲，今年流感疫情來得比較早，今年至少爆出21萬例，從4月中旬到7月下旬確診數高於過去5年平均，南美洲國家也有同樣情況。

至於國內流感疫情，9月第二周已驗出50例流感，疾管署表示「流感疫情蠢蠢欲動」。黃立民指出，過去流感疫情通常出現在11月，如果今年提早報到，疫情幅度恐怕不小，預估今年會是「大年」，將有15％到20％人口感染，相當於300到400萬人。

接種流感疫苗有助於提升保護力。黃立民說明，傳統的流感疫苗是在雞蛋中製造，是目前市場主流，但在雞胚胎中培養的病毒會產生適應性突變；英國疫苗接種與免疫聯合委員會（JCVI）也公開表示，建議18到65歲高風險族群應接種四價流感細胞培養疫苗，以預防傳染力強、死亡率較高的H3N2病毒株。

美國感染症醫學會期刊《Clinical Infectious Diseases》也曾刊載研究，針對美國2017到2018年間接種流感疫苗的民眾進行疫苗保護效果的差異比對，結果發現，細胞流感疫苗預防類流感疾病的保護力，比雞胚流感疫苗高出36.2％。

台灣東洋今（19）宣布與中華奧會合作，提供1000劑細胞流感疫苗給體育界，東京奧運射箭反曲弓男子團體銀牌湯智鈞、男子游泳選手「台灣蝶王」王冠閎應邀出席捐贈儀式。

湯智鈞透露，自己某次在國外比賽後返台，短短1個月竟接連得到A型和B型流感，之後每年都記得打流感疫苗，平時也會多吃蔬果加強抵抗力。

10月將前往歐美參加國際賽事的王冠閎表示，由於游泳訓練時沒辦法戴口罩，雖然水道內會盡量維持人數上限，但還是難以避免和其他人密切接觸，已經預約好今年的流感疫苗接種，希望能及早獲得保護力，安心備戰。