前立委郭正亮。（資料照片）

對於總統蔡英文18日進行線上防災會議，照稿念完後直接起身離開，遭到批評一事，前立委郭正亮認為，已經是心不在焉到不可思議，有可能是看到各地民調，數字不太好，心裡有點亂！

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8超大地震，深度7公里，最大震度台東6強、花蓮6弱。台東縣政府處長19日凌晨在臉書發文透露，接到中央指示蔡英文總統要進行線上會議，但枯等兩小時後終於到場，總統照稿念完後直接起身離開。

對此，蔡英文今(19日)上午接見「世界警察消防運動會」代表團時特別向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

前立委郭正亮今（19）在中天電視《大新聞大爆掛》表示，這件事不可思議，末梢神經完全沒有感覺了！感覺就是心不在焉，不然怎會有這種反應？難以理解！救災十萬火急，大家等總統、行政院長來，當然就是要給東西，提供協助，救災政治學就是如此。

郭正亮直言，要怪幕僚也說不過去，她自己沒有想要留在那裡，是她自己的問題，簡單講就是心不在焉。

郭正亮強調，選舉期間只剩兩三個月，要讓人民有感、要得分，請拿出作為，否則就是「鋪天蓋地把你罵一頓，立即扣分！」另外可能就是看到各地民調，數字不太好，心裡有點亂！

郭正亮認為，花東民進黨本來就很難選，從選舉來看，如果處理得好，展現協助救災姿態，可以幫其他地方加分。扣分是整個政府的印象，且整個政黨民調會下降，害到所有候選人！如果連這點都沒想到，已經是心不在焉到不可思議。