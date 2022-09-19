國民黨立委賴士葆。（資料照片）

桃園八德國民運動中心羽球場受地震影響，天花板嚴重崩塌造成1人受傷，前內政部長李鴻源揭露，公共工程標案管理系統中桃園八德國民運動中心相關的標案資訊全部都被下架！國民黨立委賴士葆痛批「無恥政府」 ！

針對桃園八德國民運動中心羽球場受地震影響，天花板嚴重崩塌造成1人受傷，前內政部長李鴻源揭露，公共工程標案管理系統中桃園八德國民運動中心相關的標案資訊全部都被下架、看不到，他覺得很納悶！

李鴻源今（19日）中午接受震傳媒《新聞不芹菜》主持人黃光芹專訪時表示，他設置了公共工程標案管理系統，只要上系統一查就知道，但關於桃園八德國民運動中心相關標案都找不到資料，若是一個正常的標案，廠商也希望還他一個清白，若蓋掉了，中間發生什麼事情，都沒有資料了、資料全部都下架了，這是公開資訊。

桃園市府新聞處長詹賀舜對此回應，政府採購網原則上不會保留超過1年的招標文件，這是辦過採購的公務人員都知道的常識，但有機關帳號密碼仍能找到完整計畫招標文件，並附上網址強調招標資料都還在政府採購網，決標公告也都在，斥模糊事實、故意抹黑。

國民黨立委賴士葆痛批，蔡英文論文保密、陳時中疫苗採購封存30年，羽球館坍塌丟臉丟到CNN去，現在連鄭文燦轄下豆腐渣工程採購資料都不給看了 ? 無恥政府 ！