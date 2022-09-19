台中1名人夫控訴，老婆小美（化名）和小王曾多次相約吃飯、到汽車旅館發生性行為等，小王辯稱因小美筆電沒電才去汽車旅館充電，且他和小美吃羊肉爐是因為要談公事，並無任何逾矩行為，法官認為小王辯詞多與事實不符，判2人賠償人夫45萬元。

根據判決書指出，台中1名人夫和小美於104年11月結婚，他不滿小王明之小美為已婚人，仍7度和小美前往汽車旅館發生性行為，做出逾越普通朋友往來分際之行為，氣得要求小王和小美賠償100萬元精神撫慰金。

小王辯稱，他和小美去羊肉爐店用餐並非約會而是討論工作，會前往望高寮是因為小美發現被跟車，才會請他開車到人多的地方，他有和小美一同前往汽車旅館，但僅因為小美使用筆記型電腦工作，需要汽車旅館讓電腦充電，小美工作時他就在一旁休息，還有一 次是他開車載小美及其女兒去汽車旅館玩水，2人並無發生性行為。

法官表示雖然小王否認2人發生性行為，但2人多次前往汽車往旅館已逾越一般同事交往，無證據證明小王帶小美的女兒去汽車旅館玩水，且可以讓筆電充電地方很多，為何要於深夜挑選汽車旅館投宿，故法官不採信小王說詞，判2人賠償人夫45萬元。