一名邱姓男子在109年時，在臉書上認識一名15歲國中少女，兩人成為男女朋友後，在短短30周交往期間內，分別在邱男住處與自小客車內，發生90次性行為，平均每周3次，事後少女父母發現女兒狀況有異報警提告，邱男被依90次對14歲以上未滿16歲女子為性交罪，判處執行有期徒刑2年6月。邱男不服上訴，高等法院考量邱已與少女達成和解並賠償75萬元，改判1年6月、緩刑4年，仍可上訴。

根據判決書，邱姓男子在加油站擔任加油工作，透過臉書認識15歲的少女小美，兩人結識後進而成為男女朋友。但邱男明知小美未滿16歲，兩人在109年4月8日至同年10月31日交往期間內，在住處或所駕駛自小客車中，以每週3次之頻率，發生90次合意性交行為。

事後小美父母發現後怒告邱男。法官審酌邱男為犯行，侵害者均為同一人，影響女方身心健全發展，多次犯罪對於法益侵害之加重效應並非嚴重；且均係在民國109年4月8日起至同年10月31日止之間所為，時間密接，並皆出於2人當時交往之情侶關係。

但邱男仍觸犯犯刑法第227條第3項之對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪嫌。總計90次性交行為應予分論併罰。

法官審酌，邱男明知少女未滿16歲，思慮未臻成熟，仍與她發生性行為，雖未違背少女之意思，仍對於少女之身心健康與人格發展有不良影響，且迄今未與少女達成和解，賠償損失，且未獲得少女原諒，判處應執行有期徒刑2年6月。

邱男認為當處兩情相悅，判決太重提出上訴，二審審理期間與小美及父母和解成功賠償75萬元，也獲得小美及父母同意原諒，高等法院今改判邱1年6月、緩刑4年。