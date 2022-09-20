5學員參加弘光科技大學妝品系設計為期二個月的專業研習課程。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

日月潭風管處輔導5名族人通過培訓成為香氛引導師，日月潭香氛團隊正式成軍。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

丹大布農生態協會近年在日月潭國家風景區管理處輔導下，將傳統香料馬告萃取為馬告定香劑，推出馬告香氛系列產品，所規畫的部落香氛體驗遊程與廣受歡迎，為了強化服務品質，輔導部落5名族人通過培訓成為香氛引導師，日月潭管理處長簡慶發20日處長親自頒發證書，宣布日月潭香氛團隊正式成軍。

南投縣日月潭風管處2018年起推行原鄉觀光推動計畫，跨域資源整合原民會、林務局、南投縣政府等相關單位，發現原鄉傳統香料馬告香氣特殊，決定以馬告為香氣為主角，推出告香氛系列產品並建立品牌，發展林下經濟、森林體驗、手作香水等一系列的觀光產業鏈。

部落香氛體驗遊程廣受歡迎，日月潭風管處決定提升服務品質，參考國外香氛引導師機制，將實際執行體驗服務的布農族人方金玉瓶、田美玲、馬若涵、松念竹、松念瑜，參加由弘光科技大學妝品系設計為期二個月的專業研習課程。

規畫研習課程的陳炫良表示，這次課程讓學員進入專業實驗室體驗法式調香配方精準要求，認識香調配方撰寫與實作演練，還實際走訪林道認識馬告生態環境，並學習布農馬告香料文化轉譯、接待服務禮儀等，課程結束通過專家學者們的考核才能獲得結業證書，成為專業的香氛引導師。

丹大布農生態協會指出，今年度將發表「日月潭Maqav（馬告）手作香水2.0體驗活動」，將原本僅3種配方，更新為9種，將由5名專業的香氛師引導下，讓遊客透過眼耳鼻舌身意沉浸式六感體驗，逐步調配出屬於自己的馬告香水；推廣價為每人899元，將提撥部分盈餘投入馬告生態維護與部落國小學童晚餐之用，即日起接受預約體驗預約。