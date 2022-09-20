福特汽車周一向投資人發出預警，稱受到通膨和供應鏈問題影響，第三季成本可能額外增加10億美元。受此打擊，福特周一盤後股價下跌約5%。

福特表示，供應問題導致零組件短缺，大約影響40,000～45,000 輛車，且這些因為缺料而無法交付給經銷商的車，大多是利潤較高的卡車和休旅車。

此外，福特表示通膨也是導致成本比原先預估高出10億美元的原因之一。

不過，該公司預估這些車可望在第四季完工並交貨給經銷商，並維持全年經調整後息稅前獲利介於115億～125億美元的預期不變。

福特並預估第三季經調整後息稅前獲利介於14億～17億美元。

該公司表示，在10月26日發布第三季財報時，高層將提供更多有關於全年營運展望的細節。

自2020年初新冠疫情導致製造業被迫停擺以來，汽車製造業便一直擺脫不了供應鏈緊缺的問題，尤其是半導體晶片的供應。

此前美國最大汽車製造商、福特的最大競爭對手通用也提出類似的警告。通用汽車在7月初告訴投資人，供應鏈問題將衝擊第二季獲利表現，並表示其庫存中有大約95,000輛車已經製成，但就是缺少部分零組件而無法出貨。

當時通用汽車也仍然維持全年營運展望不變，稱所有這些車輛都將在2022年底前完成生產並交付給經銷商。