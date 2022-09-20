一名網友騎車經過坑洞，意外觸發iPhone 14車禍偵測功能，不久就接到媽媽來電關心。（圖／翻攝Dcard）

蘋果近期推出iPhone 14，為確保用戶人身安全，設置「車禍偵測」功能，但一名網友日前騎車外出，行經坑洞後「大力震了一下」，沒想到觸發iPhone 14車禍偵測，不久就接到媽媽的來電關心，連網紅Joeman也笑說「蘋果認證的車禍級路面」。

一名網友日前在Dcard發文表示，自己騎車在路上，時速約70騎到一個坑洞，雖然可以感受到很大力的撞擊，但沒想到手機架上的iPhone 14螢幕顯示「偵測到車禍」，還自動通知緊急連絡人，「大約過了10秒，我媽就打來了問我說你出車禍？」，讓他好奇iPhone 14感測器是不是太敏感了。

貼文引發網友討論，「台灣馬路被蘋果認證？」、「騎70騎到坑洞對我來說滿恐怖的」、「莫名就diss了台灣路況」、「同為高科人，在高雄還是不要騎太快，除了三寶多，有些坑真的很可怕會摔車的」、「看Joeman測那麼久都沒有，結果竟然被你觸發」、「笑死，Joeman拍片撞來撞去觸發不了的，一個坑洞就觸發。看來之後這個功能會因應台灣路況再更新」。

網紅Joeman也現身留言笑說「蘋果認證的車禍級路面」，也引發網友一波討論「Joeman該再測一次了吧」、「平價路面 vs. 奢華路面」、「應該來很暖的高雄聖地測試一次」、「完蛋了，高雄市長真的要震怒了」、「台61聽說路很爛，搞不好可以去試試」、「小弟我是聯結車司機，常跑61有觸發到再跟你分享一下」。